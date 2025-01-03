MasterChef finali ne zaman? MasterChef'te şampiyon ne zaman açıklanacak?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de artık sona gelindi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de final için geri sayım başladı. Finale kalan 4 yarışmacının belli olmasının ardından programın sona ereceği tarih hakkında aramalar hız kazandı.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye yarı final 9-10 Ocak 2025 tarihlerinde;

MasterChef Türkiye finali ise 11 Ocak 2025 Cumartesi günü olacak.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in canlı yayında yapılacak final akşamı verdikleri puanlar MasterChef Türkiye 2024 birincisini belirleyecek ve şampiyon olan isim adını yarışma tarihine yazdıracak.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de ilk 4'e kalan yarışmacılar, Onur, Semih ve Eda oldu. MasterChef finalistleri 30 Aralık akşamı kazanan isimlerle birlikte netlik kazandı. Kerem son finalist oldu.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?

Masterchef her hafta ödül oyunları ile yarışmacılara birbirinden değerli ödüller veriyor. Ancak büyük ödülün ne olduğu henüz duyurulmadı. Programın sonlarına doğru MasterChef ödülü hakkında açıklama yapılması bekleniyor.