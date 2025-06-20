Anasayfa Magazin MasterChef ön elemede neredeyse kaşık atıyorlardı! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'yı büyüledi
MasterChef ön elemede neredeyse kaşık atıyorlardı! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'yı büyüledi
MasterChef Türkiye, tv8 ekranlarında yeni yayın hayatına başladı. Ön elemelerde yarışan Tunahan Yaykındağ, hazırladığı tabakla jüriden tam not aldı. 'Keşan Satır eti' yapan Tunahan 'a neredeyse kaşık atılıyordu...
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MasterChef 2025 ön eleme turunda 18 yaşındaki Tunahan Yaykındağ jürinin öne çıktı ve yaptığı 'Keşan satır eti'yle adından söz ettirdi.
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Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti Keşan Satır et'i yorumlayan Tunahan Yaykındağ hem sunumu hem de tabağının lezzetiyle Soner Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'dan üç 'evet' aldı.
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Jüri üyelerini adeta büyüleyen genç yarışmacı, MasterChef tarihinde daha ilk eleme turunda kaşık alma noktasına gelen ilk isim oldu.
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Danilo Zanna "Senin tabağın kaşığa çok yaklaştı!" dedi. Mehmet Şef ise Tunahan'a "Sen MasterChef'in altın çocuğu olabilirsin" dedi.