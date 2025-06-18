Masterchef Türkiye'de yeni yarışmacı eski şampiyon Eren Kaşıkçı'ya benzetildi

Survivor'ın sona ermesiyle birlikte büyük bir merakla beklenen MasterChef Türkiye, nihayet yeni sezonuyla yayın hayatına başladı. Mutfak tutkunlarının ve yarışma severlerin heyecanla beklediği program, yine iddialı isimler ve lezzet dolu mücadelelerle ekranlara geldi.