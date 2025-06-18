Masterchef Türkiye'de yeni yarışmacı eski şampiyon Eren Kaşıkçı'ya benzetildi
Ekranların ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Survivor finalinin ardından ön elemelerle başlayan programın son bölümünde dikkat çeken bir an yaşandı. Yarışmaya katılan isimlerden Uysal Onur, jüri üyeleri tarafından eski şampiyon Eren Kaşıkçı'ya benzetildi.
1 / 5
Survivor'ın sona ermesiyle birlikte büyük bir merakla beklenen MasterChef Türkiye, nihayet yeni sezonuyla yayın hayatına başladı. Mutfak tutkunlarının ve yarışma severlerin heyecanla beklediği program, yine iddialı isimler ve lezzet dolu mücadelelerle ekranlara geldi.
2 / 5
3 / 5
Jüri koltuğunda oturan ünlü şefler Uysal Özgür'ün hareketlerini ve tavırlarını MasterChef Türkiye'nin beşinci sezon şampiyonu Eren Kaşıkçı'ya benzetti.
4 / 5
Sakin duruşuyla eski şampiyon Eren Kaşıkçı’ya benzetilen yarışmacı sosyal medyada gündem oldu.