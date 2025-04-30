Meghan Markle, Prens Harry'nin gizli takma adını açıkladı

Meghan Markle, eşi Prens Harry ile birbirlerine nasıl hitap ettikleri ve kullandıkları takma adların arkasındaki anlamları açıkladı. 43 yaşındaki Sussex Düşesi, yakın zamanda Jamie Kern Lima'nın podcast'ine katılarak, Prens Harry ile ilişkisindeki özel hitap biçimlerini paylaştı.

Başlangıçta Gizlilik Nedeniyle Seçilen Hitap

Markle, ilişkilerinin ilk dönemlerinde eşinin kimliğini gizli tutmak adına ona yalnızca "H" olarak hitap ettiğini söyledi. Netflix'in "With Love, Meghan" adlı belgeselinde de bu durumu dile getiren Markle, "Kiminle flört ettiğimi söyleyemezdim çünkü Harry, ilişkimizi gizli tutuyordu. Bu yüzden birbirimize sadece harflerle hitap ettik" dedi.

'M' ve Takma Adlara Olan Sevgi

Zamanla, Prens Harry'nin de ona "M" olarak hitap etmeye başladığını belirten Markle, bu hitap tarzının yalnızca eşinin değil, yakın arkadaşlarının ve aile üyelerinin de kullandığı bir alışkanlık haline geldiğini ifade etti. Meghan Markle, "Takma adları çok seviyorum. Gerçekten bayılıyorum" diyerek, bu özel hitapların ilişkilerinde ne kadar önemli bir yeri olduğunu vurguladı.