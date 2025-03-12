Melek Mosso Bali'de hastanelik oldu! Bali Belly hastalığına yakalandı
Eşi Serkan Sağdıç ile tatil yapmak için Bali'ye giden Melek Mosso, hastanelik oldu. Alerji olan Mosso, 'Bali Belly' hastalığına yakalandığını duyurdu.
Bir süredir eşi ve ailesiyle Bali'de tatil yapan Melek Mosso, 'Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum' diyerek kollarının ve bacaklarının halini gösterdi. Bu vücutta olanı, nefesimle ilgili olan kısmı da beter, halıflex vs. olan odada uyuyunca nefes alamıyorum. Ben bir iki krem ve hapla çözmeye çalışıyorum. Peki benim gibi alerjik olanlar ne yapıyor? Daha iyi çözümleri olanlar lütfen paylaşsın" ifadelerini kullandı.
Mosso daha sonra yaptığı paylaşımda ise geçirdiği alerjik reaksiyonun yanında Bali'deki sulardan dolayı kapılan 'Bali Belly' hastalığına yakalandığını duyurdu.
BALİ BELLY NEDİR?
Bakteriyel, viral veya parazitik enfeksiyonların yol açtığı mide ve bağırsak rahatsızlığını tanımlayan Bali Belly belirtileri;
Karın ağrısı ve kramplar
İshal (sulu ve sık tuvalet ihtiyacı)
Bulantı ve kusma
Ateş ve titreme
Halsizlik ve yorgunluk
Baş ağrısı
İştah kaybı
Nadiren kas ağrıları ve eklem sızısı
Bali Belly, Endonezya'nın Bali adasını ziyaret eden turistlerin sıklıkla yaşadığı bir hastalık olarak iliniyor.