Melek Mosso Bali'de hastanelik oldu! Bali Belly hastalığına yakalandı

Bir süredir eşi ve ailesiyle Bali'de tatil yapan Melek Mosso, 'Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum' diyerek kollarının ve bacaklarının halini gösterdi. Bu vücutta olanı, nefesimle ilgili olan kısmı da beter, halıflex vs. olan odada uyuyunca nefes alamıyorum. Ben bir iki krem ve hapla çözmeye çalışıyorum. Peki benim gibi alerjik olanlar ne yapıyor? Daha iyi çözümleri olanlar lütfen paylaşsın" ifadelerini kullandı.