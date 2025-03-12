Bali Belly hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?
Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun Bali tatilinde yakalandığı Bali Belly hastalığı bir çok insan tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Bali Belly hastalığının belirtileri nelerdir? Neden olur? İşte yanıtı...
Yağmur Topçu
"Bali belly" terimi, genellikle Bali gibi tropik bölgelerde seyahat eden insanların yaşadığı sindirim sistemi sorunlarını tanımlamak için kullanılır. Gelin Bali Belly hastalığının detaylarına birlikte göz atalım...
BALİ BELLY NEDİR?
Bali Belly, kirli yiyecek veya su tüketiminden kaynaklanan gezgin ishalinin bir diğer adıdır. Bali Belly'nin ne olduğunu anlamak önemli çünkü Bali gibi tropikal yerlere seyahat eden birçok kişiyi etkileyebilir. Bali Belly genellikle bakterilerden kaynaklanır. Mide rahatsızlığına yakalanmanıza en çok neden olabilecek bakteriler escherichia coli (e coli) ile shigella s ve salmonella'dır. Norovirüs ve rotavirüs gibi virüsler aynı semptomlara neden olur. Giardia lamblia gibi parazitler de bir diğer nedendir.
BALİ BELLY BELİRTİLERİ
Bali Belly Belirtileri genellikle 1 ila 10 gün içinde başlar. Bali Belly'nin belirtileri şunlardır:
- Şişkin mide, mide krampları ve karın ağrısı
- İshal - gevşek ve sulu dışkı
- Kusma
- Baş dönmesi
- Terleme
- Uyuşukluk
- Ateş veya yüksek ateş
BALİ BELLY NEDEN OLUR, NEREDEN BULAŞIR?
Su
Bali gelişmekte olan bir ülke olduğu için su temini insan tüketimine uygun değildir. Bu, Bali Belly hastalığının arkasındaki en önemli faktörlerden biridir, çünkü kirli su içmek veya kullanmak ciddi mide sorunlarına yol açabilir.
Yiyecek
Sıcak tropikal, nemli hava, yiyeceklerdeki bakterilerin Bali'de çok daha hızlı çoğalabileceği anlamına gelir.
Endonezya'daki bazı aşçılar güvenli gıda işleme uygulamaları için eğitimli olmayabilir veya gerekli ekipmana sahip olmayabilir. Aşağıdaki nedenlerden dolayı gıda zehirlenmesine neden olabilecek yiyecekler servis edebilirler:
- taşıma ve depolama sırasında yetersiz soğutma
- işleme sırasında çapraz bulaşma
- pişirme işleminden sonra yiyeceklerin yeterince sıcak tutulmaması
- pişirme işleminden sonra yiyeceklerin yeniden ısıtılması
Ayrıca, gıda işleyicilerinin ve hazırlayıcılarının kişisel hijyeni zayıf olabilir. Herhangi bir enfeksiyon veya bakteriyi, elleçledikleri yiyecekler aracılığıyla tüketicilere geçirebilir ve bu da Bali Belly hastalığı riskine neden olabilir.
BALİ BELLY HASTALIĞINDAN KORUNMA YOLLARI
Bazen Bali Belly'den kaçınmak için tüm önlemleri alırsınız ama yine de yakalanırsınız, diğerleri ise istediklerini yiyip içer ve hiçbir etki görmezler. Risklerin çoğu su tüketmekten kaynaklanır. Bali Belly'den kaçınmak için şu adımları izleyin.
Bali Belly Hastalığı Önleme İpuçları:
- Sadece kaynatılmış veya şişelenmiş su için. Bali'nin su planı tüketmek için güvenli değildir.
- Yemekten önce ellerinizi yıkayın veya el dezenfektanı kullanın.
- Musluk suyu kullanılıp kullanılmadığından emin değilseniz buzsuz içecekler sipariş edin.
- Musluk suyunda meyve veya sebze yıkamayın.
- Dişlerinizi fırçalamak için şişelenmiş su kullanmanızı hatırlatmak için banyoya bir not bırakın. Duş alırken su içmeyin.
- Sadece taze pişmiş yiyecekler yiyin, oda sıcaklığında bekleyen yiyeceklerden kaçının.