Bali Belly hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

"Bali belly" terimi, genellikle Bali gibi tropik bölgelerde seyahat eden insanların yaşadığı sindirim sistemi sorunlarını tanımlamak için kullanılır. Gelin Bali Belly hastalığının detaylarına birlikte göz atalım...

BALİ BELLY NEDİR?

Bali Belly, kirli yiyecek veya su tüketiminden kaynaklanan gezgin ishalinin bir diğer adıdır. Bali Belly'nin ne olduğunu anlamak önemli çünkü Bali gibi tropikal yerlere seyahat eden birçok kişiyi etkileyebilir. Bali Belly genellikle bakterilerden kaynaklanır. Mide rahatsızlığına yakalanmanıza en çok neden olabilecek bakteriler escherichia coli (e coli) ile shigella s ve salmonella'dır. Norovirüs ve rotavirüs gibi virüsler aynı semptomlara neden olur. Giardia lamblia gibi parazitler de bir diğer nedendir.

BALİ BELLY BELİRTİLERİ

Bali Belly Belirtileri genellikle 1 ila 10 gün içinde başlar. Bali Belly'nin belirtileri şunlardır:

Şişkin mide, mide krampları ve karın ağrısı

İshal - gevşek ve sulu dışkı

Kusma

Baş dönmesi

Terleme

Uyuşukluk

Ateş veya yüksek ateş

BALİ BELLY NEDEN OLUR, NEREDEN BULAŞIR?

Su

Bali gelişmekte olan bir ülke olduğu için su temini insan tüketimine uygun değildir. Bu, Bali Belly hastalığının arkasındaki en önemli faktörlerden biridir, çünkü kirli su içmek veya kullanmak ciddi mide sorunlarına yol açabilir.

Yiyecek

Sıcak tropikal, nemli hava, yiyeceklerdeki bakterilerin Bali'de çok daha hızlı çoğalabileceği anlamına gelir.

Endonezya'daki bazı aşçılar güvenli gıda işleme uygulamaları için eğitimli olmayabilir veya gerekli ekipmana sahip olmayabilir. Aşağıdaki nedenlerden dolayı gıda zehirlenmesine neden olabilecek yiyecekler servis edebilirler:

taşıma ve depolama sırasında yetersiz soğutma

işleme sırasında çapraz bulaşma

pişirme işleminden sonra yiyeceklerin yeterince sıcak tutulmaması

pişirme işleminden sonra yiyeceklerin yeniden ısıtılması

Ayrıca, gıda işleyicilerinin ve hazırlayıcılarının kişisel hijyeni zayıf olabilir. Herhangi bir enfeksiyon veya bakteriyi, elleçledikleri yiyecekler aracılığıyla tüketicilere geçirebilir ve bu da Bali Belly hastalığı riskine neden olabilir.

BALİ BELLY HASTALIĞINDAN KORUNMA YOLLARI

Bazen Bali Belly'den kaçınmak için tüm önlemleri alırsınız ama yine de yakalanırsınız, diğerleri ise istediklerini yiyip içer ve hiçbir etki görmezler. Risklerin çoğu su tüketmekten kaynaklanır. Bali Belly'den kaçınmak için şu adımları izleyin.

Bali Belly Hastalığı Önleme İpuçları: