Melike Şahin oğluyla pozunu paylaşarak ismini açıkladı

2023 yılında 6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile evlenen şarkıcı Melike Şahin, geçtiğimiz haftalarda ilk çocuğunu kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Anne olmanın heyecanını paylaşan 37 şarkıcıdan anne-oğul pozları geldi.

OĞLUNUN İSMİNİ AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından bebeği ile fotoğraflarını yayımlayan Melike Şahin, oğlunun ismini de açıkladı.

Bazı meslektaşlarının aksine bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Şahin, oğluna Ali Robin ismini verdiğini duyurdu.

"OĞLUMUZA KAVUŞTUK"

Şarkıcı, paylaşımında "Oğlumuza kavuştuk. Dualarını ve güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederim. Bu postu gören tüm lohusalara da ayrıca bir selam yollamak isterim, alınlarına da bir öpücük..." ifadelerini kullandı.