Melis Sezen en toksik özelliğini açıkladı
Ünlü oyuncu Melis Sezen, Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Marka Zirvesi' adlı söyleşiye katıldı. Sezen, kendiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük beğeni toplayan Melis Sezen son olarak Deha dizisinde 'İmre' karakterine hayat veriyor.
Ünlü oyuncu katıldığı 'Marka Zirvesi' adlı söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.
"KENDİME FAZLA YÜKLENİYORUM"
Ünlü isim kendisine yöneltilen 'En toksik özelliğiniz nedir?' sorusuna, 'Bazen kendimi çok yargılıyorum ve suçlamaya giriyorum. Kendime fazla yükleniyorum. Şimdi onu bırakıyorum. Hiçbirimiz bunu yapmayalım. Çünkü kendimize neden bir duvar koyalım ki? Kendimizi her halimizle sevelim' ifadeleriyle yanıt verdi.
MARKA KRİTERLERİNİ SIRALADI
Ünlü oyuncu markalarla iş birliğinde kriterlerini de açıkladı: “Öncelikle sevdiğim ve benim de günlük hayatta kullandığım bir marka olması lazım. Başka türlü olmaz. Hem gerçek olması hem de uyumlu olması lazım. İki tarafın da birbirini çekmesi gerekli.”