Melis Sezen en toksik özelliğini açıkladı

MARKA KRİTERLERİNİ SIRALADI

Ünlü oyuncu markalarla iş birliğinde kriterlerini de açıkladı: “Öncelikle sevdiğim ve benim de günlük hayatta kullandığım bir marka olması lazım. Başka türlü olmaz. Hem gerçek olması hem de uyumlu olması lazım. İki tarafın da birbirini çekmesi gerekli.”