Melis Sezen ve Cansu Dere Miami'de tatilde

En son Sadakatsiz dizisinde canlandırdıkları Asya ve Derin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Melis Sezen ve Cansu Dere birlikte tatile çıktı. İkili tatil için Miami’yi tercih etti.

İki oyuncu sahilde verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı hayranlarından beğeni yağdı.