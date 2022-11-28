Melis Sezen ve Cansu Dere Miami'de tatilde
Son olarak Sadakatsiz dizisinde Asya ve Derin karakterleriyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere ile Melis Sezen, Miami'de tatil yapıyor. İki güzel oyuncu sahilde verdikleri pozları da sosyal medya hesabından paylaştı.
En son Sadakatsiz dizisinde canlandırdıkları Asya ve Derin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Melis Sezen ve Cansu Dere birlikte tatile çıktı. İkili tatil için Miami’yi tercih etti.
İki oyuncu sahilde verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı hayranlarından beğeni yağdı.
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