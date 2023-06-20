Melisa Döngel estetiklerini açıkladı

Son olarak 'Barbaros Hayreddin: Sultan’ın Fermanı' dizisinde rol alan ve şarkıcı Sefo ile adı aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel, katıldığı Youtube programında yaptırdığı estetik işlemleri anlattı.

MELİSA DÖNGEL: BEN BENLİKTEN ÇIKMIŞIM

YouTube'da Talu Talks isimli kanala konuşan ünlü isim “Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında” dedi.

Melisa Döngel kilosuyla ilgili, ''Kilomu da merak ediyorlar, 58 kiloyum'' açıklamasında bulundu.

"KEREM BÜRSİN'E BAYILIYORUM"

Kız kardeşiyle yaşadığı problemlere de değinen ünlü oyuncu, “Benim kız kardeşimle bazı davalarım vardı. Herkes de gördü internetten zaten.” diyen Melisa Döngel açıklamasında “O zamanlarda benim yanımda olup bana abilik yapan, bizden desteğini esirgemeyen her dakika yanımızda olan isim. Benim abimdi, aynı zamanda da rol arkadaşım.'' dedi. Bayılıyorum ona” sözlerine yer verdi.