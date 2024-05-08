Meltem Yılmazkaya: Annelik büyük bir emek, sabır...
SHOW TV'de ekrana gelen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Meltem Yılmazkaya bir dergiye anne olmasıyla birlikte hayatında gerçekleşen değişiklikler hakkında röportaj verdi.
Meltem Yılmazkaya, 2023'ün Mart ayında müzisyen Kadir Doğan ile nikâh masasına oturmuştu. 2023'ün mayıs ayında İspanya'nın Barcelona kentinde doğum yapan Meltem Yılmazkaya, eşiyle ilk çocuklarına kavuşmuştu.
Yılmazkaya, geçtiğimiz aylarda da eşi Kadir Doğan ve oğluyla birlikte ekip arkadaşlarını ziyaret etmişti. Oğlunu kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan ünlü oyuncu fotoğraflara; "Sahne tozu yutuldu. Pek şükürlerim..." ifadelerini not düşmüştü.
Milliyet'in haberin göre 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Meltem Yılmazkaya bir dergiye anne olmasıyla birlikte hayatında gerçekleşen değişiklikler hakkında röportaj verdi.
Yılmazkayanın röportajından bazı alıntılar şu şekilde:
"Bir süre İspanya’da olacağımız için, Toprak orada doğdu ve eşimle bebeğimize ikimiz bakıyoruz. Herkesten uzak olmak, özlemek, değişen hormonlarla birlikte gelgitler yaşamak çok normaldi ancak zordu süreç. Zor olacağını tahmin ediyordum ama öğrendim ki konu evlat olunca her şeyi yapacak gücü bir şekilde buluyorsunuz. Sizi siz yapan şeylerden fedakârlık da yapıyorsunuz ama biliyorsunuz ki bu bir süreç ve hayat eskisi gibi olmasa da benzer şekilde akacak. "