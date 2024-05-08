Meltem Yılmazkaya: Annelik büyük bir emek, sabır...

Yılmazkayanın röportajından bazı alıntılar şu şekilde:

"Bir süre İspanya’da olacağımız için, Toprak orada doğdu ve eşimle bebeğimize ikimiz bakıyoruz. Herkesten uzak olmak, özlemek, değişen hormonlarla birlikte gelgitler yaşamak çok normaldi ancak zordu süreç. Zor olacağını tahmin ediyordum ama öğrendim ki konu evlat olunca her şeyi yapacak gücü bir şekilde buluyorsunuz. Sizi siz yapan şeylerden fedakârlık da yapıyorsunuz ama biliyorsunuz ki bu bir süreç ve hayat eskisi gibi olmasa da benzer şekilde akacak. "