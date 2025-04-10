Mert Demir: İnsan bazen değişmek istiyor

Serenay Sarıkaya ile reklam aşkı yaşadığı iddia edilen ve bir süre sessiz kalmayı tercih eden çift, yaşanılanların asılsız olduğunu açıklamıştı. Uzun süredir konserlerine ara veren ünlü şarkıcının Almanya turnesindeki yeni imajı seyircileri şaşkına çevirdi.

'AŞIK OLDUĞUM BİR İLİŞKİNİN İÇERİSİNDEYİM'

Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile ilişkisinin gerçek olmadığına dair iddialara şu yanıtı vermişti:

"Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum." demişti.

KONSERLERİNE ARA VERMİŞTİ

Uzun zamandır paylaşım yapmayan ve konserlerine ara veren ünlü şarkıcı, yeniden sevenleriyle buluşmaya başladı. 2025'in ilk konserini veren Mert Demir'in imajını değiştirdiği görüldü.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ ÇOK KONUŞULDU

Almanya turnesinde konserlerine devam eden Demir, sahnede izleyenleriyle sohbet etti. Ünlü şarkıcı, ''Biraz değişmişim değil mi? Beğendiniz mi? Dün Hannover'da konser verdik. Sahneye çıktığımda insanlar bu kim ya gibi baktı. İnsan bazen değişmek istiyor.'' diye konuştu.