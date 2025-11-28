Mert Demir: Serenay'a her sabah çiçek ve kahve alırım
Ünlü şarkıcı Mert Demir, katıldığı bir televizyon programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Demir, bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya yaptığı romantik jesti paylaştı.
Şarkıcı Mert Demir ve oyuncu Serenay Sarıkaya’nın iki yıldır süren aşkları, Mert Demir'in katıldığı bir programda yaptığı samimi açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi.
İkilinin ilişkisi başlangıçta "reklam aşkı" iddialarıyla karşılaşmış, ancak Mert Demir sosyal medya üzerinden bu iddialara sert bir dille karşı çıkarak, "Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim," ifadeleriyle ilişkilerinin samimiyetini savunmuştu.
İlişkileri iki yıldır dolu dizgin devam eden çiftten Mert Demir, katıldığı son programda ise romantik rutininden bahsetti:
"Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım."
Bu açıklama, ünlü şarkıcının sevgilisine duyduğu aşkı ve ilişkilerindeki romantizmi gözler önüne sererken, çiftin samimiyet iddialarını destekler nitelikte oldu.