Mert Demir: Serenay'a her sabah çiçek ve kahve alırım

İkilinin ilişkisi başlangıçta "reklam aşkı" iddialarıyla karşılaşmış, ancak Mert Demir sosyal medya üzerinden bu iddialara sert bir dille karşı çıkarak, "Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim," ifadeleriyle ilişkilerinin samimiyetini savunmuştu.