Mert Demir'le ilişki yaşayan Serenay Sarıkaya'dan "reklam aşkı" sorusuna tepki

"Hiç yeri değil bunun için" diyen Sarıkaya, sözlerini "Başka bir zaman daha özel bir yerde inşallah konuşuruz bunu. Bunlar çok konuşulacak şeyler gibi gelmiyor bana. Şu an başka bir şeyin heyecanı var hepimizin üstünde. Bunu da başka bir şeyle bozmak istemem. Keyfimiz çok yerinde, çok teşekkür ederiz" şeklinde noktaladı.