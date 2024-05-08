Mert Demir'le ilişki yaşayan Serenay Sarıkaya'dan "reklam aşkı" sorusuna tepki
Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in ilişkisi, geçtiğimiz haftalarda belgelenmişti. Sarıkaya yeni dizisinin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Serenay Sarıkaya, başrolünde yer aldığı internet dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti"nin lansmanında muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Şarkıcı Mert Demir ile birlikteliğinin reklam amaçlı olduğu iddialarına yönelik soruya yanıt veren Sarıkaya, kızgın olduğunu dile getirdi.
Habertürk'ün haberine göre; ünlü oyuncu, "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? Bana inanması çok güç geliyor, insanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Bunlar gerçek hayatta yok ya, ben böyle yaşamıyorum" dedi.
"Hiç yeri değil bunun için" diyen Sarıkaya, sözlerini "Başka bir zaman daha özel bir yerde inşallah konuşuruz bunu. Bunlar çok konuşulacak şeyler gibi gelmiyor bana. Şu an başka bir şeyin heyecanı var hepimizin üstünde. Bunu da başka bir şeyle bozmak istemem. Keyfimiz çok yerinde, çok teşekkür ederiz" şeklinde noktaladı.