Mert Ramazan Demir: En büyük travmalarımdan biriydi

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Demir, kalın kaşlarıyla ilgili lisede yaşadığı bir anısını anlattı.

“LİSEDE KAŞLARIMI MAKİNAYLA ALDIM, SONRA DA…”

“Kaşlarını alıyor musun?” sorusu üzerine konuşan oyuncu, şöyle konuştu:

“Sizin de böyle bir kaşınız olsa bir el atardınız. Sen beni bir de lisede görecektin. Kaşlarımdan dolayı benimle çok dalga geçiyorlardı. Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri.”

“Liseye giderken bir gün çok fena tutuldum ve makinayla kaşlarımı aldım. Sadece kaşımın kenarları kalmıştı. Lanet olsun ya. Yazın fırında çalışırken bir kaşçı abla geldi ve ‘sen bu kaşına ne yaptın?’ diye sordu. Bana ‘kaş küser’ dedi.”

“Kaş çıkmıyormuş yani ve benim kaşlarım uzun zaman çıkmadı. O kaşlarımın şekli benim bütün özgüvenimi aldı. Kaşlarımın çıkması için çok dua ettim. Gülerek anlatıyorum ama çok zordu” dedi.