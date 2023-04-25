Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den aşk iddialarına açıklama

Star ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın iki yıldızı Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in bayramda Urla'ya tatile gitti. Bu tatil ikili arasında tekrar aşk iddialarına neden oldu. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu haklarında çıkan aşk iddialarına cevap verdiler.

"ÇOK İYİ ANLAŞAN ARKADAŞIZ"

Gazeteci Birsen Altuntaş, her iki isme de ulaştığını duyurdu. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu haklarında çıkan aşk iddialarına cevap verdiler.

İki isim, "Urla'ya birkaç arkadaş beraber gittik. Sevgili değil, daha önce de söylediğimiz gibi çok iyi anlaşan iş arkadaşıyız" şeklinde ortak bir açıklama yaptılar.