Mert Yazıcıoğlu geçirdiği yüz felcini ilk kez açıkladı: Sabah bir uyandım yüzümün sağ tarafında hareket yok

Ekranların sevilen yüzü Mert Yazıcıoğlu, katıldığı "Empati" programında yıllar sonra bir itirafta bulundu.

Son olarak 'Kızıl Goncalar' dizisinde Cüneyd Efendi rolüyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu, daha önce hiç bahsetmediği yüz felci deneyimini ve bu sürecin hayatında yarattığı etkileri açıkladı.

"BİR DAHA DOĞSAN SENİ YİNE AYNI ŞEKİLDE BÜYÜTÜRDÜM"

Ünlü oyuncu, seneler önce kaybettiği babasının veda sözlerini de anlattı. Yazıcıoğlu, “En son babanla ne konuştun hatırlıyor musun?" sorusunu şöyle yanıtladı:

Evet tabii ki. Hiç unutmadığım bir hikaye var. Babam son ayında konuşamamaya başladı. 17 Mayıs’tır bu arada vefatı. Ben dedem, babam salon oturuyoruz. Televizyon açık ÖSS birincisi var. Ben de babamın dizine yatmışım. Bu arada hastalık teşhisleri konulmuş, ilerlemiş. Sonra babam bir anda dönüp 'Ben senden hiç böyle başarılar beklemedim biliyor musun? Bir daha doğsan seni bir daha aynı şekilde büyütürdüm' dedi. Bana bıraktığı en güzel hediye odur. Benim için son sözü en azından.

"PARA PROBLEMLERİ OLAN BİR AİLEYDİK"

Oyuncu, "Hep çalışıyor hatırlıyorum annemle babamı. Mutlu muyduk, biraz para problemleri olan bir aileydik. Haciz memurları gelirdi, onları hatırlıyorum. Ben mikseri saklardım… O dönem çok hızlı geçti, lise döneminden sonra babamın vefatı, çalışma hayatım. Hızlı büyüdük, çocuk olduğumun farkına varmayı unuttum. Sokakta büyüdüm" dedi.

"YÜZ FELCİ BODRUM ESİNTİSİYLE BAŞLADI"

Ekranların sevilen yüzü Mert Yazıcıoğlu, hayatının en zorlu dönemlerinden birini yaşadığı 2021 yılına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, o yıl peş peşe gelen sağlık sorunlarıyla nasıl mücadele ettiğini samimi bir dille anlattı:

"İşitme kaybı kulak çınlamasıyla başladı. Yüz felci ise bir Bodrum esintisiyle başladı. Bodrum'da ilk boynum tutuldu, sonra dilim uyuşmaya başladı. Ardından nörolog arkadaşımı aradım. Kontroller yapıldı, bir tümör çıkmadı. Ertesi sabah bir kalktım, yüzümün sağ tarafında hareket yok. Burak Deniz yakın arkadaşım... Önceki gün yazıştık, bir işe beni önerdi. Ben ertesi gün yüz felci olduğum için işe gidemedim. Bu devam ederse 'kamera arkasında ne iş yapabilirim?' diye düşündüm. Altı aylık bir tedavi sonrası toparladım."

MERT YAZICIOĞLU’NDAN KIZIL GONCALAR YORUMU

Yazıcıoğlu son dizisi Kızıl Goncalar’la ilgili de "Çok nadir bir araya geleceğini düşünüyorum bu kadar çok yetenekli insanın! Oyuncu kadromuz çok iyiydi. Her zaman bu şans olmuyor işlerde. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Cüneyt’i özlüyorum. Cüneyt teslim olan bir aşıktı, ben ikna olana kadar savaşırım. Ben hep mantık girsin araya isterim aşkta…" yorumunu yaptı.