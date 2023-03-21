Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz birlikte görüntülendi
Afra Saraçoğlu ile ayrıldıktan sonra aşk hayatıyla gündeme gelen Mert Yazıcıoğlu nişanlısından ayrılan Dilan Çiçek Deniz ile yeni aşka yelken açtı. Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz birlikte görüntülendi.
Dilan Çiçek Deniz, nişanlısı Thor Saevarsoon’dan ayrılırken, Mert Yazıcıoğlu ise oyuncu Afra Saraçoğlu’ndan olaylı bir şekilde ayrılmıştı.
TİYATRO İZLEMEYE GELDİLER
Hürriyet'in haberine göre, Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz çifti, geçen akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde Okan Bayülgen’in oynadığı “Richard” adlı tiyatro oyununu izlemeye geldi.
'BİRBİRİMİZİ TANIMA AŞAMASINDAYIZ'
2. Sayfa'da yer alan habere göre; "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" diyen Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun keyifli halleri gözlerden kaçmadı.
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