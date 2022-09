Merve Boluğur 'evet' dedi, evleniyor

Oyuncu Merve Boluğur bir süredir DJ Mert Aydın ile birlikteydi. Çift bu birlikteliklerini evlilik teklifi ile taçlandırdı.

Arnavutköy'deki bir restoranda evlilik teklifi alan Merve Boluğur mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin paylaşımları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

"I SAID YES KOCAM"

Merve Boluğur evlilik teklifinin ardından mutluluk karelerini sosyal medyada paylaştı. Boluğur p aylaştığı fotoğrafın altına, "I said yes kocam" notunu ekledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Merve Boluğur (@mervebolugur)'in paylaştığı bir gönderi

"EVET DEDİ"

Mert Aydın da kendi hesabından paylaştığı karelerde "she said yes" notunu yazdı.