Merve Boluğur 'evet' dedi, evleniyor
Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Bir süredir DJ Mert Aydın'la birlikte olan Merve Boluğur, sevgilisinden evlilik teklifi aldı.
Oyuncu Merve Boluğur bir süredir DJ Mert Aydın ile birlikteydi. Çift bu birlikteliklerini evlilik teklifi ile taçlandırdı.
Arnavutköy'deki bir restoranda evlilik teklifi alan Merve Boluğur mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin paylaşımları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
"I SAID YES KOCAM"
Merve Boluğur evlilik teklifinin ardından mutluluk karelerini sosyal medyada paylaştı. Boluğur paylaştığı fotoğrafın altına, "I said yes kocam" notunu ekledi.
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"EVET DEDİ"
Mert Aydın da kendi hesabından paylaştığı karelerde "she said yes" notunu yazdı.