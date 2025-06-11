Merve Dizdar'dan evlilik yıl dönümüne özel paylaşım

Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'de Fadi karakterine hayat veren Merve Dizdar, kendi sosyal medya hesabından Cihan Ayger ile görülmemiş fotoğraflarını "Yıl dönümümüz kutlu olsun" notuyla yayınladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Merve Dizdar'dan evlilik yıl dönümüne özel paylaşım - Resim : 1

Şimdilerde Kral Kaybederse dizisinde rol alan Merve Dizdar, geçtiğimiz yıl Haziran ayında 10 aydır beraber olduğu Cihan Ayger ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evlenmişti. 

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Merve Dizdar'dan evlilik yıl dönümüne özel paylaşım - Resim : 2

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift balayı için Tokyo’yu tercih etmişti. 

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Merve Dizdar'dan evlilik yıl dönümüne özel paylaşım - Resim : 3

Kral Kaybederse'de Fadi karakterine hayat veren Merve Dizdar, evlilik yıl dönümüne özel paylaşım yaptı. 

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Merve Dizdar'dan evlilik yıl dönümüne özel paylaşım - Resim : 4

Dizdar, kendi sosyal medya hesabından Cihan Ayger ile görülmemiş fotoğraflarını "Yıl dönümümüz kutlu olsun" notuyla yayınladı. 