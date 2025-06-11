Merve Dizdar'dan evlilik yıl dönümüne özel paylaşım
Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'de Fadi karakterine hayat veren Merve Dizdar, kendi sosyal medya hesabından Cihan Ayger ile görülmemiş fotoğraflarını "Yıl dönümümüz kutlu olsun" notuyla yayınladı.
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Şimdilerde Kral Kaybederse dizisinde rol alan Merve Dizdar, geçtiğimiz yıl Haziran ayında 10 aydır beraber olduğu Cihan Ayger ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evlenmişti.
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Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift balayı için Tokyo’yu tercih etmişti.
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Kral Kaybederse'de Fadi karakterine hayat veren Merve Dizdar, evlilik yıl dönümüne özel paylaşım yaptı.
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Dizdar, kendi sosyal medya hesabından Cihan Ayger ile görülmemiş fotoğraflarını "Yıl dönümümüz kutlu olsun" notuyla yayınladı.