Merve Oflaz'ın Bali günlükleri: Sörf paylaşımına beğeni yağdı

Bir süredir Bali'de yaşayan eski Survivor şampiyonlarından Merve Oflaz, Bali'de sörf yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Merve Oflaz'ın Bali günlükleri: Sörf paylaşımına beğeni yağdı - Resim : 1

Survivor Türkiye yarışma tarihinin ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, kariyerine uzun süredir oyunculuk yaparak devam ediyor.

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Merve Oflaz'ın Bali günlükleri: Sörf paylaşımına beğeni yağdı - Resim : 2

Muhteşem Yüzyıl, Kertenkele, Arka Sokaklar ve son olarak Peri Masalı'nda rol alan Merve Oflaz, uzun süredir Bali'de tatil yapıyor.

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Merve Oflaz'ın Bali günlükleri: Sörf paylaşımına beğeni yağdı - Resim : 3

Ünlü oyuncu, “Dengeni bul, akışına devam et. Kolay olmadı” notuyla sörf yaptığı anları paylaştı.

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Merve Oflaz'ın Bali günlükleri: Sörf paylaşımına beğeni yağdı - Resim : 4

Ünlü oyuncunun sörf pozlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.