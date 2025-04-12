Merve Oflaz'ın Bali günlükleri: Sörf paylaşımına beğeni yağdı
Bir süredir Bali'de yaşayan eski Survivor şampiyonlarından Merve Oflaz, Bali'de sörf yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Survivor Türkiye yarışma tarihinin ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, kariyerine uzun süredir oyunculuk yaparak devam ediyor.
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Muhteşem Yüzyıl, Kertenkele, Arka Sokaklar ve son olarak Peri Masalı'nda rol alan Merve Oflaz, uzun süredir Bali'de tatil yapıyor.
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Ünlü oyuncu, “Dengeni bul, akışına devam et. Kolay olmadı” notuyla sörf yaptığı anları paylaştı.
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Ünlü oyuncunun sörf pozlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.