Merve Özbey sahneden düştü: Sağlık durumu nasıl?
Merve Özbey, konser sırasında merdivenden düşerek yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye götürülen ünlü şarkıcı, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak ayağının kırıldığını duyurdu.
2 Ekim’de başlayan 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’nin son gününde sahne alan Merve Özbey talihsiz bir kaza yaşadı.
Şarkılarını söyledikten sonra sahneden indiği sırada merdivenden düşen Özbey’e ilk müdahale olay yerindeki ekipler tarafından yapıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından hastaneye götürülen Merve Özbey’in sağlık durumu merak konusu oldu.
Ünlü şarkıcı daha sonra yaptığı açıklamayla ayağının kırıldığını duyurdu.
“AYAĞIM MAALESEF”
Merve Özbey açıklamasında, “Konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. Şimdi İstanbul’a geldik, kendi doktorumuza gidiyoruz. Kol denmiş ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Önümüzdeki konserlere yetişmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.