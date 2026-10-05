Seda Sayan makyajsız pozlarını paylaştı.

Son dönemde kadın-erkek ilişkilerine dair açıklamalarıyla adından söz ettiren Seda Sayan, sosyal medya hesabından özel hayatına ilişkin paylaşımlarını sürdürüyor.

"MAKYAJ YOK"

63 yaşındaki Sayan, son olarak Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, sade görünümüyle poz verdiği kareye "Makyaj yok" notunu düştü.

"BENİMLE ALAKASI YOK"

Öte yandan ağustos ayında bir Instagram sayfasında, Seda Sayan'a ait olduğu öne sürülen makyajsız ve filtresiz fotoğraflar yayımlanmıştı.

Söz konusu paylaşımın ardından tepki gösteren Sayan, "Bu kim be! Salak mısınız siz, benimle alakası olmayan bir kadının resmi" ifadelerini kullanarak fotoğrafın kendisine ait olmadığını belirtmişti.

Sayan, bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından yüzünü yakın plandan çekerek filtresiz ve doğal halini takipçilerinin beğenisine sunmuştu.