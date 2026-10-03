Test sonucu çıkan ve ev hapsinde olan Çağla Boz'dan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz, serbest kalmıştı. Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Boz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

EV HAPSİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Boz’un adresinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve hassas terazi ele geçirildiği açıklanmıştı. Ünlü oyuncu, çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AÇIKLAMA YAPTI

Çıkan sonucun kendisi için sürpriz olmadığını belirten Çağla Boz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün, hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında yapılan testlerimin sonuçlarını öğrendim. Kan ve idrar testlerim negatif sonuçlanırken, saç örneğimde pozitif bulguya rastlandı."

"SONUÇ BENİM AÇIMDAN SÜRPRİZ DEĞİLDİ"

"Saçlarımdaki bu bulgunun, ocak ayında zaten kamuoyuna yansıyan ve sorumluluğunu aldığım geçmiş kullanıma ilişkin olduğundan eminim. Özellikle saç örneklerinde geçmiş kullanıma ilişkin bulguların yaklaşık 2 seneye kadar tespit edilebildiği göz önüne alındığında, bu sonuç benim açımdan sürpriz değildir."

"DETAYLI ANALİZ İÇİN YENİDEN NUMUNE ALDIRACAĞIM"

"Buna dair ocak ayından bu yana devam eden sürecin detaylı analizi için yeniden numune aldırarak, bunları Adli Tıp Kurumu ve bağımsız laboratuvarlarda inceletecek; rapor sonuçlarını tüm şeffaflığıyla paylaşacağım."

"Ocak ayında yaşadığım sürecin ardından hayatımda yeni bir sayfa açtım. Kariyerimin başlangıcından beri olduğu gibi bu süreç sonrasında da tek odağım çalışmak, üretmek, kendi adıma doğru adımları atmak oldu. Bugün kan ve idrar testlerimin negatif çıkması da bunun somut karşılığıdır. Buna rağmen aynı dosya kapsamında ikinci kez gözaltına alınmam ve ismimin yeniden aynı iddialarla anılması son derece yıpratıcı oldu."

"Evimde bulunduğu haberleştirilen "hassas terazi" ise sosyal medya içeriklerimde de görülebileceği üzere yıllardır spor ve beslenme düzenim kapsamında kullandığım mutfak terazisidir. Buna farklı bir anlam yüklenmesini doğru bulmuyorum."

"İŞİME, AİLEME VE HAYATIMA DÖNMEK İSTİYORUM"

"Artık tek isteğim, geçmişte kalan hatalarımın sürekli karşıma çıkarılmaması; işime, aileme ve hayatıma dönmek. Çalışmak, üretmek ve yoluma devam etmek istiyorum. Saygılarımla, Çağla Boz''