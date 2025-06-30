Merve Sevi, 2007'de hayatını kaybeden Barış Akarsu'yu doğum gününde andı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, yaşasaydı bugün 46 yaşında olacaktı. Genç yaşta hayatını kaybeden Akarsu, sevenlerinin kalbinde yaşamaya devam ediyor.

29 Haziran 2007'de Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu’nun vefatının üzerinden 17 yıl geçti. Akarsu’nun 'Yalancı Yarim' dizisindeki rol arkadaşı ve yakın dostu Merve Sevi, sanatçıyı doğum gününde unutmadı.

"O HEP 28"

Merve Sevi, sosyal medya hesabından Akarsu’nun bir fotoğrafını paylaşarak; "O hep 28" notunu düştü.