Anasayfa Magazin Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'lü "RU" dizisinin galası yapıldı! Ru dizisi konusu ne, nereden izlenebilir?
Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'lü "RU" dizisinin galası yapıldı! Ru dizisi konusu ne, nereden izlenebilir?
Medyapım imzalı Gain'de izleyiciyle buluşacak Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'ün başrolünde oynadığı "RU" dizisinin galası dün akşam gerçekleşti. 'Ru', 24 Mayıs’ta GAİN’de izleyiciyle buluşacak.
1 / 9
Bir süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Meryem Uzerli, "Ru" ile geri dönüyor. Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül’ün başrollerini paylaştığı GAİN’in yeni dizisi RU’nun galası dün akşam Feriye'de yapıldı.
2 / 9
Dizinin oyuncuları galaya katılarak basına açıklamalarda bulundu.
3 / 9
Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem' karakterine hayat vererek hafızalara kazınan Meryem Uzerli dün akşam galadan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
4 / 9
Çekimleri Urla’da gerçekleştirilen dizi 8 bölümden oluşmakla birlikte dikkat çeken bir oyuncu kadrosuna ev sahipliği yapıyor.