Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'lü "RU" dizisinin galası yapıldı! Ru dizisi konusu ne, nereden izlenebilir?

Medyapım imzalı Gain'de izleyiciyle buluşacak Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'ün başrolünde oynadığı "RU" dizisinin galası dün akşam gerçekleşti. 'Ru', 24 Mayıs’ta GAİN’de izleyiciyle buluşacak.

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Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'lü "RU" dizisinin galası yapıldı! Ru dizisi konusu ne, nereden izlenebilir? - Resim : 1

Bir süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Meryem Uzerli, "Ru" ile geri dönüyor. Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül’ün başrollerini paylaştığı GAİN’in yeni dizisi RU’nun galası dün akşam Feriye'de yapıldı.

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Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'lü "RU" dizisinin galası yapıldı! Ru dizisi konusu ne, nereden izlenebilir? - Resim : 2

Dizinin oyuncuları galaya katılarak basına açıklamalarda bulundu.

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Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'lü "RU" dizisinin galası yapıldı! Ru dizisi konusu ne, nereden izlenebilir? - Resim : 3

Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem' karakterine hayat vererek hafızalara kazınan Meryem Uzerli dün akşam galadan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 

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Meryem Uzerli ve Burak Berkay Akgül'lü "RU" dizisinin galası yapıldı! Ru dizisi konusu ne, nereden izlenebilir? - Resim : 4

Çekimleri Urla’da gerçekleştirilen dizi 8 bölümden oluşmakla birlikte dikkat çeken bir oyuncu kadrosuna ev sahipliği yapıyor. 