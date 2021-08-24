Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta'dan duygusal mesaj
TRT1'de yayımlanan "Teşkilat" dizisinde izleyicilerle buluşan usta oyuncu Mesut Akusta (57) Ankara'daki evinde beyin kanaması geçirmiş, operasyon sonrası tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncunun eşinden duygusal bir paylaşım geldi.
Usta oyuncu Mesut Akusta, 19 Ağustos'ta öğle saatlerinde Ankara'daki evinde beyin kanaması geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Akusta, yaklaşık 3 saat süren bir operasyon sonrası yoğun bakıma alındı. Akusta'nın tedavisi sürüyor.
Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta ise hastane odasından duygusal bir paylaşım yaptı. Akusta'nın mesajı şöyle:
"Karanlık aydınlığa kavuşur elbet, siz o gün bayram kutlamayı görün"
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