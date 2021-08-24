Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta'dan duygusal mesaj

Usta oyuncu Mesut Akusta, 19 Ağustos'ta öğle saatlerinde Ankara'daki evinde beyin kanaması geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Akusta, yaklaşık 3 saat süren bir operasyon sonrası yoğun bakıma alındı. Akusta'nın tedavisi sürüyor.

Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta ise hastane odasından duygusal bir paylaşım yaptı. Akusta'nın mesajı şöyle:

"Karanlık aydınlığa kavuşur elbet, siz o gün bayram kutlamayı görün"