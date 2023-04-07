Michele Morrone nişanlandı: Sonsuza dek benim

365 Gün filminin yıldızı Michele Morron önceki gün sosyal medya hesabından sevgilisi Moara Sorio ile nişanlandığını duyurdu.

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Yüzükleriyle poz veren çiftten Morrone, mutluluğunu da "Sonsuza dek benim" sözleriyle dile getirdi.

Aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Moara Sorio da "Hiç bitmeyen bir aşk hikayesi" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ EVLİLİĞİNDEN İKİ OĞLU VAR

Michele Morrone ilk evliliğini Rouba Saadeh ile 2014-2018 yılları arasında gerçekleştirmişti. Saadeh ve Morrone'nun, Marcudo ve Brado adında iki oğlu bulunuyor.

HATAY'DA DEPREMZEDELERLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem sonrası, depremzedeleri ziyaret etmek için geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen Morrone, ilk önce Hatay'ı ziyaret etmişti. Çadır kentleri dolaşan ikili, getirdikleri hediyeleri dağıtarak çocuklarla vakit geçirmişti.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Bugün depremde etkilenen 11 ilden birisi olan Hatay'a geldik. Burada vakit geçiren çocuklar için biraz yemek, su, elbise ve oyuncak getirdik. Onlarla yaşanan kötü anıları unutturmak için biraz vakit geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Şehir merkezinde olduklarını ve pek çok binanın yıkıldığını aktaran Morrone, "Buradaki insanların hâlâ desteğe ihtiyacı var. Yarın veya gelecekte değil, hemen şimdi destek olmalıyız" demişti.

INSTAGRAM'DA MICHELE MORRONE