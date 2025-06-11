Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe’den Premier Lig ekibi Brighton’a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, özel hayatıyla gündemde.

25 yaşındaki oyuncu, eşi Sera Vrij’in hamilelik fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak baba olacağını duyurdu.

Kadıoğlu, paylaşımında “Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım” ifadelerine yer verdi. Bu mutlu haber, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sera Vrij (@seravrij)'in paylaştığı bir gönderi

25 yaşındaki futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sera Vrij'e Mart ayında evlilik teklifi etmişti. Ferdi, o anları "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima" notuyla paylaşmıştı.