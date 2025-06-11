Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Fenerbahçe’den 30 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, özel hayatıyla da gündeme geldi. Milli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla baba olacağını duyurdu.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Özge Çolak

Özge Çolak

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe’den Premier Lig ekibi Brighton’a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, özel hayatıyla gündemde.

25 yaşındaki oyuncu, eşi Sera Vrij’in hamilelik fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak baba olacağını duyurdu.

Kadıoğlu, paylaşımında “Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım” ifadelerine yer verdi. Bu mutlu haber, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

 
 
 
 
 
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Sera Vrij (@seravrij)'in paylaştığı bir gönderi

 

25 yaşındaki futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sera Vrij'e Mart ayında evlilik teklifi etmişti. Ferdi, o anları "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima" notuyla paylaşmıştı.