Mine Tugay gençlik sırrını açıkladı: "Minimum güneşte kalmak ve ...."

28 Temmuz'da 44 yaşına giren Mine Tugay, önceki gün takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda, "Yalnız değilim sadece özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum." açıklamasında bulunan Mine Tugay, "Bu kadar genç kalmayı nasıl beceriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi.

"Düzenli bakım yaparım"

"Ruh gençliğimi içimdeki çocuk sayesinde koruyabiliyorum sanırım." diyen Mine Tugay, "Cildimle ilgili ise 25’li yaşlarımdan beri düzenli bakım yapıyorum. Bir de minimum güneşte kalmak ve güneş kremlerini yüksek faktörlü kullanıyorum." açıklamasını yaptı.

Nazar konusunda da yanıt vermişti

Samimi açıklamalarda da bulunan Mine Tugay, "nazar" konusundaki görüşlerini dile getirmişti. Bir takipçisinin, "Nazardan korkmuyor musun? 'Neden?' dersen, paylaşımlardan..." sorusuna yanıt veren Tugay, "Başıma gelenlerden sonra ara ara inandığım oluyor..." demişti.

"Özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum"

Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusuna ise "Yalnız kalmayı birçok insana göre daha çok sevdiğim kesin ama yalnız değilim. Sadece özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum" yanıtını vermişti.

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