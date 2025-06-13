Miray Daner'den sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile romantik yıl dönümü pozu
26 yaşındaki başarılı oyuncu Miray Daner, iki yıldır iş insanı Ata Caner Çerçioğlu ile süren ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Özel hayatını kameralardan uzak tutan Daner, sevgilisiyle olan ikinci yıl dönümlerini kumsalda çekilmiş romantik bir kareyle kutladı.
Medcezir, Vatanım Sensin, Kuş Uçuşu ve Hudutsuz Sevda gibi birçok projede yer alan Miray Daner şimdilerde Oscar'a aday olması için gösterilen Hayat filminde gösterdiği performansıyla adından söz ettiriyor.
Başarılı oyuncu Miray Daner, 2 yıldır Ata Caner Çerçioğlu ile gözlerden uzak ilişki yaşıyor. Çift, yıl dönümlerini çıktıkları tatilde kumsalda el ele yürürken çekilen romantik bir kareyle kutladı.
Kumsalda el ele yürürken çekilen romantik kareyi takipçileriyle paylaşan Daner, gönderisine "İki yıl, birçok güzel an" notunu düştü. Genellikle aşk hayatını gizli tutan ünlü oyuncu, bu istisnai paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Miray Daner, sevgilisiyle ilk karesini de yine Instagram hesabından paylaşmıştı. Paylaşımına, 'Meksika'da bir gece' notunu düşen güzel oyuncunun beyaz kombini göz kamaştırmıştı.