Miss Turkey 2021 güzeli belli oldu! İşte Miss Turkey 2021 güzelleri

Eser Yenenler'in ve Berfu Yenenler'in sunumuyla gerçekleşen Miss Turkey 2021, 8 Eylül tarihinde güzellerini seçti. 20 finalistin arasından ilk 10 finalist belirlendi. Ülkemizi yurt dışında temsil edecek ilk 3 güzel seçildi. İlk 3'e giren güzelleri tanıyalım, ama öncesinde bu sene ilk defa seçilen 4. güzel ile başlayalım... (Bu haberin ardından Dilara Korkmaz kimdir? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)