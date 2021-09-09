Miss Turkey 2021 güzeli belli oldu! İşte Miss Turkey 2021 güzelleri
Miss Turkey 2021'de dereceye giren isimler belli oldu... 8 Eylül tarihinde gerçekleşen final, Miss Turkey 2021 güzelini belirledi. Gelin birlikte Su Bige Korucu, Şira Sahilli, Cemrenaz Turhan ve Dilara Korkmazın dereceye girdiği Miss Turkey 2021'e göz atalım.
Eser Yenenler'in ve Berfu Yenenler'in sunumuyla gerçekleşen Miss Turkey 2021, 8 Eylül tarihinde güzellerini seçti. 20 finalistin arasından ilk 10 finalist belirlendi. Ülkemizi yurt dışında temsil edecek ilk 3 güzel seçildi. İlk 3'e giren güzelleri tanıyalım, ama öncesinde bu sene ilk defa seçilen 4. güzel ile başlayalım... (Bu haberin ardından Dilara Korkmaz kimdir? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)
Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak 4. güzel de seçildi. 4'üncü güzel seçilen Su Bige Korucu ise Miss Turkey Farmasi güzeli oldu.
Su Bige Korucu Kimdir?
Yaş: 25
Boy:1.72
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Opera Bölümünden mezun oldu.
3. seçilen Şira Sahilli ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecek.
Şira Sahilli Kimdir?
Yaş: 21
Boy:1.78
Beykent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi.
2. olan Cemrenaz Turhan Türkiyeyi Miss Universe'de temsil edecek.
Cemrenaz Turhan Kimdir?
Yaş: 23
Boy:1.82
Bahçeşehir Üniversitesi Doğa Billimleri ve Mühendislik Fakültesi İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi.