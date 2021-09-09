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Miss Turkey 2021 güzeli belli oldu! İşte Miss Turkey 2021 güzelleri

Miss Turkey 2021'de dereceye giren isimler belli oldu... 8 Eylül tarihinde gerçekleşen final, Miss Turkey 2021 güzelini belirledi. Gelin birlikte Su Bige Korucu, Şira Sahilli, Cemrenaz Turhan ve Dilara Korkmazın dereceye girdiği Miss Turkey 2021'e göz atalım.

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Eser Yenenler'in ve Berfu Yenenler'in sunumuyla gerçekleşen Miss Turkey 2021, 8 Eylül tarihinde güzellerini seçti. 20 finalistin arasından ilk 10 finalist belirlendi. Ülkemizi yurt dışında temsil edecek ilk 3 güzel seçildi. İlk 3'e giren güzelleri tanıyalım, ama öncesinde bu sene ilk defa seçilen 4. güzel ile başlayalım... (Bu haberin ardından Dilara Korkmaz kimdir? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

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Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak 4. güzel de seçildi. 4'üncü güzel seçilen Su Bige Korucu ise Miss Turkey Farmasi güzeli oldu. 

Su Bige Korucu Kimdir?

Yaş: 25
Boy:1.72
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Opera Bölümünden mezun oldu. 

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3. seçilen Şira Sahilli ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecek. 

Şira Sahilli Kimdir?

Yaş: 21
Boy:1.78
Beykent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi.

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2. olan Cemrenaz Turhan Türkiyeyi Miss Universe'de temsil edecek. 

Cemrenaz Turhan Kimdir?

Yaş: 23
Boy:1.82
Bahçeşehir Üniversitesi Doğa Billimleri ve Mühendislik Fakültesi İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi. 