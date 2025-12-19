Miss Turkey 2025 birincisi belli oldu! İşte yeni Türkiye güzeli Sıla Saraydemir
Miss Turkey 2025 yarışması 130 aday arasından seçilen 20 finalistle bugün yapıldı. Ülkemizi Miss World ve Miss Supranational gibi yarışmalarda da temsil edebilecek isimler belli oldu. Miss Turley World Sıla Saraydemir, Miss Supranational İlayda Güvenç oldu.
Türkiye’nin en köklü güzellik organizasyonlarından biri olan ve 1980 yılından bu yana dünya çapındaki prestijli yarışmaların Türkiye temsilciliğini yürüten Miss Turkey, bu yıl 43. kez kapılarını açtı.
Can Sandıkçıoğlu başkanlığındaki organizasyonda, jüri koltuğunda Demet Şener ve Nursena Say gibi eski Türkiye güzellerinin yanı sıra Sabit Akkaya, Kerim Senayi ve Gürhan Sayar gibi alanında uzman isimler yer aldı. Gece sonunda, tacın yeni sahibi ve Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek isim belli oldu.
Yarışmanın birincisi seçilerek Miss Turkey World 2025 unvanını kazanan isim 22 yaşındaki Sıla Saraydemir oldu.
Genç kraliçe, sadece güzelliğiyle değil eğitimiyle de dikkat çekiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nde 4. sınıf öğrencisi olan Saraydemir, son sınıftaki eğitimine devam ederken kazandığı bu başarıyla Türkiye'yi Miss World (Dünya Güzellik Yarışması) platformunda temsil etme hakkı kazandı.