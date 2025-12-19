Survivor 2026 ne zaman başlayacak? Survivor ünlüler, gönüller yarışmacıları kimler?
Televizyon dünyasının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2026 Ünlüler - All Star için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yapımcı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı ilk fragmanla yarışmanın başlayacağı resmi tarihi izleyicilerle paylaştı.
Televizyon dünyasının en uzun soluklu ve en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2026 All Star için geri sayım resmen başladı.
Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı sürpriz paylaşım, Survivor 2026 bekleyenleri için heyecanı doruğa çıkardı. Yayımlanan ilk fragmanla birlikte, yarışmanın bu yıl alışılagelmiş Ocak ortası takviminden biraz daha erkene çekildiği görüldü.
Yeni yılın ilk büyük televizyon olayı olarak planlanan yarışmanın takvimi netleşti:
Başlangıç Tarihi: 1 Ocak 2026
Gün: Perşembe
Saat: 20.00
Kanal: TV8
Bu yılki formatın "Ünlüler vs. Gönüllüler" olacağı ve kadroda hem müzik dünyasından hem de spor dünyasından çok konuşulacak isimlerin yer alacağı kesinleşti.
İşte 1 Ocak'ta Dominik'te mücadele edecek olan o isimler:
Ünlüler Takımı Kadrosu
Ünlüler kadrosu, sanat ve spor camiasının sevilen isimlerinden oluşuyor. Özellikle Bayhan ve Mert Nobre gibi isimlerin performansı şimdiden büyük merak konusu.
Bayhan (Şarkıcı)
Keremcem (Şarkıcı & Oyuncu)
Dilan Çıtak (Şarkıcı)
Mert Nobre (Eski Futbolcu)
Meryem Boz (Milli Voleybolcu)
Serhan Onat (Oyuncu)
Murat Arkın (Oyuncu)
Deniz Çatalbaş (Oyuncu & Eski Basketbolcu)
Selen Görgüzel (Oyuncu & Şarkıcı)
Seren Ay Çetin (Milli Boksör)