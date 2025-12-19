Survivor 2026 ne zaman başlayacak? Survivor ünlüler, gönüller yarışmacıları kimler?

Bu yılki formatın "Ünlüler vs. Gönüllüler" olacağı ve kadroda hem müzik dünyasından hem de spor dünyasından çok konuşulacak isimlerin yer alacağı kesinleşti.

İşte 1 Ocak'ta Dominik'te mücadele edecek olan o isimler:

Ünlüler Takımı Kadrosu

Ünlüler kadrosu, sanat ve spor camiasının sevilen isimlerinden oluşuyor. Özellikle Bayhan ve Mert Nobre gibi isimlerin performansı şimdiden büyük merak konusu.

Bayhan (Şarkıcı)

Keremcem (Şarkıcı & Oyuncu)

Dilan Çıtak (Şarkıcı)

Mert Nobre (Eski Futbolcu)

Meryem Boz (Milli Voleybolcu)

Serhan Onat (Oyuncu)

Murat Arkın (Oyuncu)

Deniz Çatalbaş (Oyuncu & Eski Basketbolcu)

Selen Görgüzel (Oyuncu & Şarkıcı)

Seren Ay Çetin (Milli Boksör)