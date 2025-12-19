Uzak Şehir 43. bölüm fotoğrafları yayınlandı
Kanal D'nin her pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen iddialı yapımı Uzak Şehir, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü yayınlanacak 43. bölümüyle hikâyesinde çok kritik bir dönemece giriyor. Ozan Akbaba (Cihan) ve Sinem Ünsal'ın (Alya) başrollerini paylaştığı diziden paylaşılan son kareler, karakterlerin artık duygularını gizleyemediği ve geri dönülemez kararların eşiğinde olduklarını kanıtlar nitelikte.
Mardin'in büyüleyici atmosferinde çekilen ve her Pazartesi Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Uzak Şehir, 22 Aralık akşamı yayınlanacak olan 43. bölümüyle izleyicisini tam anlamıyla bir kaosun ve büyük yüzleşmelerin ortasına bırakmaya hazırlanıyor.
AyNa Yapım imzalı dizide, Cihan ve Alya arasındaki buzlar tamamen erirken, Albora Konağı’nın duvarları arasında saklanan sırlar birer birer gün yüzüne çıkıyor.
Boran’ın parmak iziyle kimliğinin kanıtlanması sonrası konaktaki dengeler tamamen sarsılmış durumda. Cihan, Alya’yı korumak adına radikal bir karar alarak onun artık konakta kalmasına müsaade etmiyor. Bu durum, Boran için bardağı taşıran son damla oluyor.
Cihan’ın otoritesini sarsamayan Boran, kontrolü yeniden ele geçirmek için hukuki süreçleri kendi lehine çevirmeye çalışsa da öfkesi onu yanlış adımlar atmaya zorluyor. Özellikle küçük Deniz’in yanında attığı düşüncesizce adım, Cihan ve Boran’ı geri dönüşü olmayan bir kavganın eşiğine getiriyor.