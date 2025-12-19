Uzak Şehir 43. bölüm fotoğrafları yayınlandı

Cihan’ın otoritesini sarsamayan Boran, kontrolü yeniden ele geçirmek için hukuki süreçleri kendi lehine çevirmeye çalışsa da öfkesi onu yanlış adımlar atmaya zorluyor. Özellikle küçük Deniz’in yanında attığı düşüncesizce adım, Cihan ve Boran’ı geri dönüşü olmayan bir kavganın eşiğine getiriyor.