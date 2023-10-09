Mithat Can Özer karavanla inzivaya çekildi

Oyuncu Alina Boz , Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le dört yıllık birlikteliğine geçen yaz nokta koyduktan kısa süre sonra adı birçok ünlü ile aşk dedikodusuna karışan yönetmen Umut Evirgen'le yeni bir ilişkiye yelken açtı. Alina Boz, işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya devam ederken Mithat Can Özer ise Portekiz'de hayatına devam ediyor.

İnzivaya çekildi

Mithat Can Özer, şimdilerde inzivai bir hayat sürmeye başladı. Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Özer'e takipçileri yorum yağdırdı.

Takipçileri, Özer'in hüzünlü görünümüne vurgu yaparak, annesi gibi müzisyen olan Özer'e ülkesine dönüp yeniden müzik üretme çağrısı yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mjon (@mithatcanozer)'in paylaştığı bir gönderi

Mithat Can Özer'in geçtiğimiz aylarda Portekiz'den 800 bin Euro'ya ev satın aldığı konuşulmuştu.