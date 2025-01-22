Müge Anlı, Bolu'daki yangında komşusunu kaybettiğini açıkladı: "Söylemesi bile çok acı..."

Türkiye, Bolu'daki otel yangını felaketine ağlıyor. 76 kişinin hayatını kaybettiği facia sonrası 1 günlük milli yas ilan edildi. Müge Anlı, canlı yayında komşusunun ve 2 çocuğunun oteldeki yangında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Konuşmakta zorlandığı görülen Müge Anlı “Ne yazık ki bugün içimizdeki kelebekler uçuşmuyor. Çünkü Bolu’da yaşanan can pazarında söylemesi bile çok acı ama onlarca canımız hayatını kaybetti. Onlarca canımız yaralı…" diye konuştu.

Anlı, konuşmasının devamında ise "Dün yayını kapatırken 10 vefat vardı. Bugün 76’dan bahsediliyor. İnşallah vefat edenlerin sayısı artmaz. Benim komşum da 2 tane evladıyla hayatını kaybetti. Nurlar içinde yatsın. Ben yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Çok zor bir durum Allah bir daha yaşatmasın. Yangın çok zor bir şey…” dedi.