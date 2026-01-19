Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı

Müge Boz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Bu videoyu nasıl çektim, hâlâ bilmiyorum. Hazır değildim belki ama artık bildiklerimi, yaşadıklarımı paylaşmak istedim. 20 yıldır anlamaya ve iyileştirmeye çalıştığım bir hastalığım var. ‘Öldürmez ama süründürür’ derler kendisi için. Sedef hastalığı. Yıllarca sakladım, kabullenemedim. Yaz aylarında vücudundaki izleri gizlemeye çalışmanın ağırlığını bilen bilir. Bu detoxa da keyiften ya da kilo vermek için gelmedim. Kendim için, iyileşmek için geldim. Şimdi kabulleniş aşamasındayım ve deneyimlerimi paylaşmaya hazırım. Belki size ışık olabilirim. Otoimmün hastalıklarla ilgili daha çok konuşabiliriz isterseniz."

