Nilperi Şahinkaya'dan 'Jasmine' itirafı: O karakteri oynamak istemezdim

Uzun süre gündemde kalan ve eleştiri toplayan 'Jasmine' dizisi Nilperi Şahinkaya'nın da gündemindeydi. Oyuncu, 'Jasmine' dizisine dair gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Kariyeriyle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Nilperi Şahinkaya son açıklamasıyla yine gündeme geldi. İddialı sahneleriyle adından söz ettiren Jasmine dair konuşan oyuncu dikkat çekti.

Habertürk'te yer alan habere göre; oyunculukta sınırları olup olmadığı sorulan net yanıt veren Nilperi Şahinkaya, "Benim oyunculukta bir sınırım yok, bu benim işim" diyerek şunları söyledi: 

"Mesela 'Jasmine' dizisi var; tamamını izlemedik ama herkes konuştuğu için merak edip bir kısmına baktık. Ben o karakteri oynamak istemezdim, fakat bu tamamen benim kişisel fikrim."

Bazı projelerde kadınları aşağılayan karakterlerin yer almasına dair soruya ise ünlü oyuncu şu yanıtı verdi:

"Bazı hikâyelerde yanlış olanın da gösterilmesi gerekir. Kadınları küçük gösteren karakterler yanlış ama bu yanlışın da oynanması lazım. Yanlışı anlatmak için bazen onu göstermek gerekir."