Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti de Londra'ya taşınanlar kervanına katıldı
Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz çiftinin, radikal bir kararla Türkiye'den ayrılarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleştiği iddia edildi. Ebeveynler, çocukları Vina (6) ve Rika (1)'nın eğitimi için bu kararı aldıkları belirtiliyor.
1 / 5
Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, çocukları Vina (6) ve Rika (1)'nın eğitimi için radikal bir karar alarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşındı.
2 / 5
Milliyet'in haberine göre ünlü çift, bu kararı çocuklarının daha iyi bir eğitim alması amacıyla verdi. Çift, iş projeleri için ara sıra Türkiye'ye dönebilmek amacıyla İstanbul'daki evlerini kapatmayacaklarını belirtti.
3 / 5
Müge Boz ve Caner Erdeniz'in bu kararı, son dönemde çocuklarının geleceği için yurt dışını tercih eden ünlü isimler arasındaki eğilimi bir kez daha gözler önüne serdi.
4 / 5
Londra, aynı zamanda Şahan Gökbakar, İnci Türkay ve Atilla Saral gibi isimlerin de yaşadığı bir şehir. Kıvanç Tatlıtuğ'un da burada ev aldığı iddia edilmişti.