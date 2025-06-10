Müjdeyi Cannes'de vermişti! Başak Gümülcinelioğlu'ndan yeni hamilelik pozları
Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne katılan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamilelik müjdesini vermişti. Karnı oldukça büyüyen oyuncudan yeni bir paylaşım daha geldi.
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'Aşk Laftan Anlamaz', 'Erkenci Kuş', 'Sen Çal Kapımı', 'Yargı', 'Bir Derdim Var' ve 'Kül Masalı' gibi dizilerde oynayan Başak Gümülcinelioğlu 8 Ekim2022'de Çağrı Çıtanak ile dünyaevine girmişti.
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Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne katılan Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamilelik müjdesini vermişti. Oyuncu, paylaşımında "Senin ilk kırmızı halın, benim ilk Cannes'ım" ifadelerini kullanmıştı.
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Festivaldeki şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken Gümülcinelioğlu'ndan yeni bir hamilelik paylaşımı geldi.
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Karnı belirginleşen güzel oyuncu, göbeğini açıkta bırakan siyah kombiniyle objektif karşısına geçti.