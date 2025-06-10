Müjdeyi Cannes'de vermişti! Başak Gümülcinelioğlu'ndan yeni hamilelik pozları

'Aşk Laftan Anlamaz', 'Erkenci Kuş', 'Sen Çal Kapımı', 'Yargı', 'Bir Derdim Var' ve 'Kül Masalı' gibi dizilerde oynayan Başak Gümülcinelioğlu 8 Ekim2022'de Çağrı Çıtanak ile dünyaevine girmişti.