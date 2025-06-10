Müjdeyi Cannes'de vermişti! Başak Gümülcinelioğlu'ndan yeni hamilelik pozları

Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne katılan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamilelik müjdesini vermişti. Karnı oldukça büyüyen oyuncudan yeni bir paylaşım daha geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Müjdeyi Cannes'de vermişti! Başak Gümülcinelioğlu'ndan yeni hamilelik pozları - Resim : 1

'Aşk Laftan Anlamaz', 'Erkenci Kuş', 'Sen Çal Kapımı', 'Yargı', 'Bir Derdim Var' ve 'Kül Masalı' gibi dizilerde oynayan Başak Gümülcinelioğlu  8 Ekim2022'de Çağrı Çıtanak ile dünyaevine girmişti. 

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Müjdeyi Cannes'de vermişti! Başak Gümülcinelioğlu'ndan yeni hamilelik pozları - Resim : 2

Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne katılan Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamilelik müjdesini vermişti. Oyuncu, paylaşımında "Senin ilk kırmızı halın, benim ilk Cannes'ım" ifadelerini kullanmıştı.

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Müjdeyi Cannes'de vermişti! Başak Gümülcinelioğlu'ndan yeni hamilelik pozları - Resim : 3

Festivaldeki şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken Gümülcinelioğlu'ndan yeni bir hamilelik paylaşımı geldi.  

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Müjdeyi Cannes'de vermişti! Başak Gümülcinelioğlu'ndan yeni hamilelik pozları - Resim : 4

Karnı belirginleşen güzel oyuncu, göbeğini açıkta bırakan siyah kombiniyle objektif karşısına geçti.  