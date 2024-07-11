Murat Boz'un Zeytin Ağacı'nın galasına katılmamasının gerçek neden ortaya çıktı

Galada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tuba Büyüküstün, Murat Boz ile Serkan Altınorak'ın neden katılmadığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Murat'ın konseri var. Serkan'ın da Amerika'da olması gerekiyordu. Şu an Serkan uyuyordur büyük ihtimalle" dedi.