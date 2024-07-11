Murat Boz'un Zeytin Ağacı'nın galasına katılmamasının gerçek neden ortaya çıktı
Bugün ikinci sezonu izleyiciyle buluşacak olan 'Zeytin Ağacı' dizisinin önceki akşam galası yapıldı. Galada başrol oyuncular Murat Boz ile Serkan Altunorak'ın olmaması dikkat çekmişti. Boz'un Zeytin Ağacı'nın galasına katılmamasının gerçek neden ortaya çıktı.
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Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Serkan Altınorak ve Rıza Kocaoğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Zeytin Ağacı' dizisi 11 Temmuz'da ikinci sezonuyla Netflix'te izleyici karşısına çıkacak.
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Geçtiğimiz gün dizinin galasına Büyüküstün ve Bakan'ın kıyafetleri damga vururken, Murat Boz ve Serkan Altınorak'ın katılmaması kafa karıştırdı.
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Galada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tuba Büyüküstün, Murat Boz ile Serkan Altınorak'ın neden katılmadığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Murat'ın konseri var. Serkan'ın da Amerika'da olması gerekiyordu. Şu an Serkan uyuyordur büyük ihtimalle" dedi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Boz’un gala gecesi konserinin olmadığı ilerleyen saatlerde de Çeşme Boop’a gittiği öğrenildi.