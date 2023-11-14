Murat Dalkılıç ile sevgilisi Eda Dora'dan aşk pozu
Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açmıştı. Eda Dora ile aşkı dolu dizgin devam eden ünlü popçu, sevgilisiyle aşk dolu bir paylaşım yaptı.
40 yaşındaki Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Ünlü isim, adının Eda olduğu öğrenilen sarışın güzel ile el ele tutuştuğu bir kareyi paylaşmıştı.
AŞK POZU
Eda Dora ile aşkı dolu dizgin devam eden ünlü popçu, sevgilisiyle aşk dolu bir paylaşım yaptı. Dalkılıç, arabanın arka koltuğunda başını sevgilisinin omzuna yaslamışken çekilen bir karesini 2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınladı.