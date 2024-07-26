Murat Yıldırım, ailesiyle tatile çıktı! Eşiyle jet ski'ye bindiği anları paylaştı
Teşkilat dizisinin yıldızı Murat Yıldırım ailesi ile birlikte tatile çıktı. Yıldırım eşiyle jet ski'ye bindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
1 / 6
2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturan ve şimdilerde TRT1'de ekrana getirilen Teşkilat dizisiyle izleyici karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor.
2 / 6
Geçtiğimiz aylarda Miray ismini verdikleri kızlarını kucağına alan Murat Yıldırım ve Iman Elbani evliliğini taçlandırmış oldu.
3 / 6
Ünlü çiftten yeni bir video geldi. Iman Elbani eşiyle jet ski'ye bindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
4 / 6
Çiftin eğlenceli videosuna "Dünyadaki en güzel çifti", "Maşallah size", "Çok tatlısınız", "Onları bir arada görmeyi seviyoruz" gibi birçok yorum geldi.