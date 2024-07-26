Murat Yıldırım, ailesiyle tatile çıktı! Eşiyle jet ski'ye bindiği anları paylaştı

Teşkilat dizisinin yıldızı Murat Yıldırım ailesi ile birlikte tatile çıktı. Yıldırım eşiyle jet ski'ye bindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Murat Yıldırım, ailesiyle tatile çıktı! Eşiyle jet ski'ye bindiği anları paylaştı - Resim : 1

2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturan ve şimdilerde TRT1'de ekrana getirilen Teşkilat dizisiyle izleyici karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor.

 

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Murat Yıldırım, ailesiyle tatile çıktı! Eşiyle jet ski'ye bindiği anları paylaştı - Resim : 2

Geçtiğimiz aylarda Miray ismini verdikleri kızlarını kucağına alan Murat Yıldırım ve Iman Elbani evliliğini taçlandırmış oldu.

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Murat Yıldırım, ailesiyle tatile çıktı! Eşiyle jet ski'ye bindiği anları paylaştı - Resim : 3

Ünlü çiftten yeni bir video geldi.  Iman Elbani eşiyle jet ski'ye bindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Murat Yıldırım, ailesiyle tatile çıktı! Eşiyle jet ski'ye bindiği anları paylaştı - Resim : 4

Çiftin eğlenceli videosuna "Dünyadaki en güzel çifti", "Maşallah size", "Çok tatlısınız", "Onları bir arada görmeyi seviyoruz" gibi birçok yorum geldi. 