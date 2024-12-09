Nail Gönenli - İdil Yazar aşkının ilk fotoğrafı ortaya çıktı
Avukat Nail Gönenlinin bir süredir şef İdil Yazar ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin yan yana olan ilk fotoğrafını ise oyuncu Özge Özpirinçci paylaştı.
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Nail Gönenli, Çağla Şıkel ile birlikteliğinin sona ermesinin ardından gönlünü İdil Yazar'a kaptırdı.
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Yaklaşık iki aydır birlikte olan Nail Gönenli ile İdil Yazar, aşkından ilk fotoğraf ortaya çıktı.
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Nail Gönenli, sevgilisi İdil Yazar ile yakın arkadaşları olan Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk ile eğlenmeye çıktı. Özpirinçci, hep birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı.
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Şıkel, bu haberin ardından yaptığı "Nail'in mutlu olmasını isterim" açıklaması çok konuşulmuştu.