Nail Gönenli ve şef İdil Yazar aşk yaşıyor iddiası

Ünlü avukat Nail Gönenli ve şef İdil Yazar’ın 1 aydır aşk yaşadığı iddia edildi.

Elele Online

Elele Online
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Nail Gönenli ve şef İdil Yazar aşk yaşıyor iddiası - Resim : 1

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Türkiye’nin başarılı avukatlarından Nail Gönenli, yemek alanında ünlü içerik üreticisi İdil Yazar ile birlikte...

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Nail Gönenli ve şef İdil Yazar aşk yaşıyor iddiası - Resim : 2

Mehmet Üstündağ şöyle diyor: "Eylül ayında Çeşme’de tanışan çift, kısa sürede yakınlaşarak birbirlerinden etkilenmiş ve araştırmalarıma göre 1 aydır birlikteymiş."

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Nail Gönenli ve şef İdil Yazar aşk yaşıyor iddiası - Resim : 3

İdil Yazar gastronomi dünyasında oldukça ünlü bir isim. Yemek tarifleriyle YouTube’da 1.2 milyon gibi geniş bir takipçi listesine sahip olan Yazar, dün de bir markanın daveti için Londra’ya uçtu. Yoğun iş programı nedeniyle Gönenli İstanbul’da kaldı.

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Nail Gönenli ve şef İdil Yazar aşk yaşıyor iddiası - Resim : 4

Nail Gönenli, daha önce manken ve sunucu Çağla Şıkel ile 1 yılı aşkın bir süre ilişki yaşamıştı. Evlenecekleri düşünülen çift, 2023’ün sonlarında ayrılmalarına rağmen sürekli beraber görüntülenmiş, arkadaş kaldıklarını belirtmişti.