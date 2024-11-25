Nail Gönenli ve şef İdil Yazar aşk yaşıyor iddiası
Ünlü avukat Nail Gönenli ve şef İdil Yazar’ın 1 aydır aşk yaşadığı iddia edildi.
Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Türkiye’nin başarılı avukatlarından Nail Gönenli, yemek alanında ünlü içerik üreticisi İdil Yazar ile birlikte...
Mehmet Üstündağ şöyle diyor: "Eylül ayında Çeşme’de tanışan çift, kısa sürede yakınlaşarak birbirlerinden etkilenmiş ve araştırmalarıma göre 1 aydır birlikteymiş."
İdil Yazar gastronomi dünyasında oldukça ünlü bir isim. Yemek tarifleriyle YouTube’da 1.2 milyon gibi geniş bir takipçi listesine sahip olan Yazar, dün de bir markanın daveti için Londra’ya uçtu. Yoğun iş programı nedeniyle Gönenli İstanbul’da kaldı.
Nail Gönenli, daha önce manken ve sunucu Çağla Şıkel ile 1 yılı aşkın bir süre ilişki yaşamıştı. Evlenecekleri düşünülen çift, 2023’ün sonlarında ayrılmalarına rağmen sürekli beraber görüntülenmiş, arkadaş kaldıklarını belirtmişti.