Nail Gönenli ve şef İdil Yazar aşk yaşıyor iddiası

İdil Yazar gastronomi dünyasında oldukça ünlü bir isim. Yemek tarifleriyle YouTube’da 1.2 milyon gibi geniş bir takipçi listesine sahip olan Yazar, dün de bir markanın daveti için Londra’ya uçtu. Yoğun iş programı nedeniyle Gönenli İstanbul’da kaldı.