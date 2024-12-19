Nazan Kesal'dan eşi Ercan Kesal'a: Bir ömür yetmez ki...
Usta oyuncu Hazan Kesal, kendisi gibi oyuncu eşi Ercan Kesal ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
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Fazilet Hanım ve Kızları, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Peri Masalı ve Yan Oda gibi birbirinden ünlü dizilerde rol alan usta oyuncu Nazan Kesal, 2005 yılında kendisi gibi oyuncu Ercan Kesal ile dünyaevine girmişti.
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Mutlu beraberlikleri 17 yıldır süren ve Poyraz adında bir oğulları olan çiftten Nazan Kesal, evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden kutladı.
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"BİR ÖMÜR YETMEZ Kİ İYİ Kİ BİZ"
Eşi Ercan Kesal ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "Bir ömür yetmez ki, iyi ki biz. İyi günde, kötü günde, en zorlu işlerde el ele" ifadelerini kullandı.
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Ercan Kesal da aynı kareleri Müslüm Gürses'in "Bir Ömür Yetmez" şarkısıyla paylaştı.