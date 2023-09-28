Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çiftinin kızları Arzu Alara 40 günlük oldu

2021’de nikâh masasına oturan Nazlı-Hacı Sabancı çifti, 15 Ağustos’ta ilk bebekleri Arzu Alara’yı kucaklarına almıştı. Arzu Alara’nın 40’ı dün, Ömer-Arzu Sabancı yalısında yapılacak bir duayla uçuruldu.

Yalıda 40 gün mevlidi okutuldu

40 günlük olan Arzu Alara için yalıda bir davet organize edildi. Yalıda düzenlenen mevlide Sabancı ailesinin yakın dostları katıldı.

Bir diğer yandan babaanne Arzu Sabancı ve anne Nazlı Sabancı'nın pembe tonlarında tercih ettiği kıyafetler de dikkat çekti.

Mevlitten fotoğraflar ise davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

"Dualarımızla kutladık"

Arzu Sabancı, mevlitten paylaştığı fotoğraflara, “Arzu Alara’mız 40 günlük oldu. Dualarımızla kutladık.” notunu düştü.

"Adı uğurlu gelsin"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda "Arzu Alara" ismiyle ilgili duygularını dile getiren Arzu Sabancı, "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin. Kızımız sağlıklı, analı, babalı büyüsün inşallah. Benim de ilk adım babaannemin adı Fehmiye Arzu. Alara'ya da babaanne adı uğurlu gelsin inşallah" ifadelerini kullanmıştı.