Nebahat Çehre ile Meryem Uzerli yıllar sonra bir araya geldi
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Valide Sultan ve Hürrem Sultan karakterleriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre ile Meryem Uzerli, yıllar sonra bir araya geldi. İki usta oyuncunun samimi buluşmasından paylaşılan kareler, dizinin hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.
Elele Online
'Muhteşem Yüzyıl' unutulmaz karakterleriyle de hafızalarda yer edinmişti.
MERYEM UZERLİ VE NEBAHAT ÇEHRE'DEN POZ
Dizide ‘Valide Sultan’ karakterini canlandıran Nebahat Çehre ile ‘Hürrem Sultan’ rolüyle izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, yıllar sonra bir araya geldi.
İkilinin buluşmadan yayınladığı fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.