Nefise Karatay'ın kızı Maya büyüdü! Annesi ile benzerliği gündem oldu
Şimdilerde Bodrum'da doğayla iç içe, sade ve huzurlu bir yaşam süren Nefise Karatay, 10 yaşındaki kızı Maya'nın ilkokuldan mezun olmasının gururunu yaşadı. Karatay, kızının hızla büyümesine şaşkınlığını "Ne ara bu kadar büyüdün" notuyla dile getirdi.
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1997'de Türkiye Güzeli seçilerek tanınan Nefise Karatay, eski mankenlik, sunuculuk ve oyunculuk kariyerinin ardından özel hayatıyla da gündeme geldi. 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile evlenen Karatay, 2015 yılında ise ilk çocuğu olan kızı Maya'yı kucağına almıştı.
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Şimdilerde Bodrum'da doğayla iç içe, sade ve huzurlu bir yaşam süren Nefise Karatay, 10 yaşındaki kızı Maya'nın ilkokuldan mezun olmasının gururunu yaşadı.
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Mezuniyet töreninde annesiyle pozlar veren Maya, güzelliğiyle büyük beğeni topladı.
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Karatay, kızının hızla büyümesine şaşkınlığını "Ne ara bu kadar büyüdün" notuyla dile getirdi.