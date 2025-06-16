Nefise Karatay'ın kızı Maya büyüdü! Annesi ile benzerliği gündem oldu

1997'de Türkiye Güzeli seçilerek tanınan Nefise Karatay, eski mankenlik, sunuculuk ve oyunculuk kariyerinin ardından özel hayatıyla da gündeme geldi. 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile evlenen Karatay, 2015 yılında ise ilk çocuğu olan kızı Maya'yı kucağına almıştı.